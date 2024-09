Il Napoli anche di David Neres

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

Dietro la calma e le fintenasconde una voglia bambina di giocare, con dei piedi da brasiliano degli anni Novanta. È un dribblomaniaco con nostalgia per un tempo che non ha vissuto. Senza sforzodribbla, serve e segna, in un crescendo di minuti e giocate con una semplicità lavezziana del dribbling. Slalomeggia e accelera, sterza e strappa diventando una certezza sul lato destro. Il club partenopeo ha acquistato un calciatore. "È probabile che sia un calciatore da mezz'ora e non da partite intere, ma sicuro quella mezz'ora sarà sempre la migliore possibile, con disturbo infinito dei suoi marcatori. È probabile che alla lunga la sua calma diventi indolenza, ma accadrà dopo tante giocate da imprendibile.