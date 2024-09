Il consiglio ora ha il suo presidente Bonfantoni eletto a maggioranza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tutto come da copione. Ilcomunale ha affrontato il nodoe l’elezione è arrivata alla terza votazione, quella che consentiva lasemplice. Francescoè ildelcomunale di Fucecchio che si è insediato ormai da tre mesi, ma che non era riuscito ad eleggere la sua massima carica. Francesco, il candidato della, alla seduta precedente non aveva raggiunto i due terzi di voti necessari per essere. Da regolamento la seconda e l’eventuale terza votazione dovevano avvenire in una diversa seduta. E così è stato., alla seduta di mercoledì sera, ha registrato 11 voti che gli sono bastati, appunto, alla terza votazione, quando per effetto del regolamento, il quorum si abbassa. Le minoranze – da quanto abbiamo appreso – hanno votato compatte anche stavolta scheda bianca.