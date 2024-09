‘Gioielli blu’ di Katharina Winkler | il dramma della violenza domestica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) di Federica Pistono* Gioielli blu,scrittrice austriaca(Cancellada, 2024), è un romanzo che non avrebbe dovuto attirare la mia attenzione, perché non proveniente dall’area arabofona, di cui solitamente mi occupo. Eppure, dopo averlo letto, ho provato l’impulso di recensirlo, per almeno due motivi: perché prende le mosse in un paese, la Turchia, affacciato sul Mediterraneo orientale, e perché tratta di tematiche quali la condizione femminile, la, la migrazione verso l’Europa, comuni a tante opere di letteratura araba contemporanea. La vicenda inizia in un villaggioTurchia rurale, negli anni Ottanta del Novecento. Filiz è una bambina che nasce e cresce in una famiglia povera e numerosa, con un padre-padrone burbero, a volte manesco, e una madre sottomessa e sfiancata dalle gravidanze e dal lavoro.