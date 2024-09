Debutto in chiaroscuro Il peggiore l’esordiente viene bocciato dopo Napoli-Palermo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024) “ine difficoltà nel palleggio”,dal quotidianoUndominante quello che si è visto ieri in campo contro ilnei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Gli azzurri hanno rifilato 5 gol all’avversario con grande scioltezza, mantenendo ancora una volta la porta inviolata. E’ così arrivato il quinto risultato utile consecutivo con quattro vittorie ed il pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus ed il terzo clean sheet consecutivo, il quinto in 7 partite giocate, tenendo in considerazione anche quella col Modena. Un reparto molto più solido rispetto alla scorsa stagione, che ha rappresentato un disastro soprattutto per la difesa. Oggi Conte, invece, può ritenersi più che soddisfatto del lavoro dei suoi, anche quelli che sono stati considerati da tutti le seconde linee da inizio anno.