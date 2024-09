Da Suzuki la nuova Swift Hybrid 4×4 Allgrip

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 27 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) –ha presentato la4×4. Si tratta dell’unica vettura a due volumi del segmento B ad avere la trazione integrale. L” aspetto è uguale a quello della versione a due ruote motrici, ma si differenzia da questa per una maggiore altezza da terra e per la presenza del differenziale posteriore e di un vero albero di trasmissione meccanico. Resta inalterata però l’abitabilità. Punto di forza di questa versione è il sistema di trazione integraleAuto, che gestisce in maniera automatica la motricità senza richiedere alcun intervento da parte del conducente. Grazie al suo peso contenuto, lasfrutta al meglio lamotorizzazione con sistema ibrido da 12 volt, che abbina un tre cilindri a corsa lunga e un motore elettrico.