Chi è Ha giocato 390 gare nel Milan

(Di venerdì 27 settembre 2024) Alberico Evani, per tutti ’Chicco’, nasce a Massa il 1° gennaio del 1963. Ex centrocampista mancino, hacon Reggiana e Carrarese nella stessa stagione, l’ultima della sua carriera: quella del 1997-98, i granata finirono all’11° posto in B in un’annata iniziata con mister Francesco Oddo e conclusa con Franco Varrella. Evani mise insieme 11 presenze, e a gennaio si trasferì alla Carrarese in C1 (12 presenze e 1 gol). Prima, un cammino fatto da tanti successi col, maglia che ha vestito dal 1980 al 1993 per 390 volte (19 gol e 75 assist), vincendo due Champions, due Supercoppe Europee, due Coppe Internazionali, tre scudetti, due Supercoppe Italiane, una Mitropa e anche due campionati di Serie B. Nel palmarès anche la storica Coppa Italia con la Samp del ’94 (a Genova, dal ’93 al ’97, totalizzò 119 presenze con 3 gol).