Asilo nido nuova sede pronta Sarà ospite di locali dell’Aler Accoglierà trenta bambini

(Di venerdì 27 settembre 2024) Taglio del nastro per ladell’Le Gemme di FamigliaSocietà Cooperativa Sociale. L’, nato nel 2004 come struttura aziendale in un’altra, nella necessità di trovare unacollocazione, ha trovato spazio in via Campo Marte all’interno di. Questo trasferimento, scelto dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa per garantire la continuità del servizio, è stato possibile grazie al bando per la riqualificazione e la locazione dicommerciali dell’azienda di edilizia residenziale Lodi Pavia, cui Famigliaha partecipato nell’estate del 2023 ottenendo l’aggiudicazione di un contratto di locazione di 12 anni e di un cofinanziamento per i lavori di ristrutturazione da parte di Regione Lombardia di oltre 120 mila euro.