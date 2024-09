Amadeus sugli ascolti di Chissà Chi È | il contrasto con le aspettative

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 27 settembre 2024)Chi È sul NOVE non sembra decollare come ci si aspettava. I datiTV raccontano un inizio di storia di stenti, con numeri lontani dal successo. Nonostante gli importanti investimenti pubblicitari e il coinvolgimento dell'ex re di Rai1, il programma fatica a conquistare il pubblico, con share che si aggira intorno al 3.6% di share. La situazione sembra peggiorata da un elemento ricorrente e invadente come la pubblicità che sta contribuendo al fallimento, interrompendo costantemente il flusso della narrazione, spezzandone il ritmo e alienando gli spettatori. Ecco una sequenza impressionante di break: 20:30-20:37, 20:38-20:42, 20:59-21:03, 21:24-21:26. Le pause pubblicitarie sembrano essere un vero e proprio freno all'interesse del pubblico.