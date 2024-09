A Torino si va a scuola senza zaino

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

ROMA (ITALPRESS) – Con l'inizio del nuovo anno scolastico, aaltre sei classi hanno deciso di adottare il metodo "". Gli studenti portano con sé soltanto una cartella leggera per portare il diario, la borraccia e la merenda. Il resto del materiale e dei libri invece è in condivisione con i propri compagni di classe. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo nuovo servizio.