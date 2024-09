Tra lei e Ferragni cosa c’è stato tra Sesso e Samba? | dopo Fedez anche Tony Effe riceve il Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Prima, poiaver conquil’attenzione mediatica della settimana a suon di barre al veleno e dissing, i due rapper hanno ricevuto il tanto attesodiLa. Il primo arlo è il rapper milanese, che èraggiunto da Valerio Staffelli mentre saliva a bordo del suo van. Ma il giornalista di Canale 5, per par condicio, porta l’ambito trofeo, che per primo aveva acceso lo scontro lirico con il suo RedBull 64 Bars. “Vi stavo aspettando”, dice il rapper romano appena vede Staffelli, che gli può finalmente consegnare il suo primo. L’argomento dell’intervista non poteva non essere un dissing che, secondo molti, sarebbeorganizzato a tavolino.