Sanac due offerte sul piatto | Siderurgia protagonista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) La certezza sui nomi si avrà soltanto dopo la comunicazione dei commissari straordinari al Ministero delle imprese e del Made in Italy ma sulle dueche sono arrivate al tavolo del notaio per l’acquisto del gruppoiniziano a trapelare delle indiscrezioni, tutte da confermare comunque. La prima sarebbe di un’azienda italiana, che farebbe già parte dell’indotto dell’ex Ilva con Acciaierie d’Italia e all’interno dello stabilimento si occuperebbe proprio dell’installazione dei refrattari: l’acquisto dell’asset di, in tal caso, potrebbe essere quindi propedeutico a garantirsi una filiera d’appalto, ben conoscendo il settore e il prodotto. L’altra, invece, sarebbe una proposta di acquisto da parte di una multinazionale canadese.