Rai il giorno delle nomine in Parlamento | l’opposizione si spacca

(Di giovedì 26 settembre 2024)Rai, ci siamo. Oggi Camera e Senato voteranno i quattro componenti del cda di viale Mazzini di investitura parlamentare. Due consiglieri andranno al centrodestra (in pole per FdI Federica Frangi, ora data per favorita su Valeria Falcone e Antonio Marano in quota Lega, che dovrebbe avere la meglio su Alessandro Casarin). Gli altri due componenti del board saranno invece scelti dalla minoranza. Dopo l’unitàultime settimane, infatti, si rompe il fronteopposizioni. M5S e Avs parteciperanno al voto, mentre il Pd – non senza qualche distinguo interno – conferma la ‘linea dura’ e non entrerà in aula. “Noi siamo coerenti, sono gli altri che anno cambiato posizione“, attacca. La decisione di Giuseppe Conte e compagni, che confermeranno l’uscente Alessandro Di Mayo, matura in realtà già in un’assemblea dei parlamentari martedì sera.