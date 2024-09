Omicidio-suicidio a Treviso | marito 90enne spara alla moglie di 82 anni poi si toglie la vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – Due anziani trovati morti in camera da letto: ilavrebbetoper poirsi la. Lui, Giancarlo Gaio, aveva 90; laera l’82enne Cesira Bianchet. La terribile scoperta stamattina nel Trevigiano: a dare l’rme è stato il genero che avrebbe proprio in queste ore avrebbe dovuto accompagnarli a una visita medica. Il macabro ritrovamento è avvenuto tra 6.30 e le 7 di questa mattina nella loro abitazione di Colmaggiore di Sopra, una frazione del Comune di Tarzo. Cosa è successo I corpi senzadei due coniugi erano in camera da letto. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che ilabbia impugnato la sua pistola – regolarmente detenuta per uso sportivo – e abbia ucciso ladi 82. Poi avrebbe rivolto l’arma contro di sé, uccidendosi con un colpo.