Libano studente de L’Aquila morto insieme alla sua famiglia sotto le bombe israeliane

(Di giovedì 26 settembre 2024) Le immani stragi di civili che l’esercito israeliano sta compiendo a Gaza, in Cisgiordania e ora anche innon risparmiano proprio nessuno. Arriva notizia che anche Hadi Zaiter,25enne di ingegneria civile all’Università de, ènella sua casa libanese bombardata da Israele.a lui sono stati uccisi la madre, il padre e due dei suoi tre fratelli.Leggi anche:, sale la tensione. Biden: “Una guerra totale è possibile” Hadi Zaiter, era tornato nel suo Paese di origine per fare visitasuae presto sarebbe rientrato nel capoluogo abruzzese per proseguire gli studi. Peccato però che sia stato ammazzatoai suoi parenti da un missile dell’aviazione israeliana caduto sulla sua casa. Naturalmente il ragazzo, come la stragrande maggioranza delle vittime dell’Idf, non aveva nulla a che fare con Hezbollah.