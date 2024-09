Lepore-Piantedosi il summit Lunedì il ministro sotto le Torri Il sindaco | La piazza è nostra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024)chiama erisponde, è andata così ieri tra ile ildell’Interno, che a questo punto per parlare dell’allarme sicurezza che ha travolto Bologna si vedrannoleper il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in Prefettura. L’inquilino del Viminale (per l’occasione,30 settembre, sarà anche a Firenze sempre per il Comitato per la sicurezza) ne ha dato notizia ieri durante il question time alla Camera dei deputati, dopo cheaveva chiamato telefonicamente lo stessosuccessivamente al tremendo omicidio di due notti fa inXX settembre. Su quella, ha detto ieri il primo cittadino, serve "un’azione dura e drastica" per "cancellare la criminalità organizzata" da quella zona e per "riprenderci la". Su questo "tutte le istituzioni devono essere unite".