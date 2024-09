La strage poi il suicidio Uccide moglie e figlia Dichiarati morti anche un altro figlio e il vicino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’alba si è abbattuta col fragore della tragedia sul tranquillo quartiere di Monte Gurtei, a Nuoro, quando Roberto Gleboni, 52 anni, ha compiuto unache ha sconvolto l’intera comunità sarda. È accaduto tutto in pochi, tragici minuti. Erano le prime luci del giorno, poco prima delle 7, in via Ichnusa quando l’operaio dell’agenzia regionale Forestas, sindacalista della Cisl, ha impugnato una pistola semiautomatica, regolarmente detenuta per uso sportivo, puntandola contro la, Maria Giuseppina Massetti, detta ‘Giusi’ 43 anni, casalinga e madre dei suoi tre figli, e l’ha uccisa. L’omicida non si è fermato, quello era solo il primo atto della sua ora di follia. Dopo aver sparato alla, si è diretto nella stanza dei figli. Martina, 25 anni, la primogenita, e Francesco, poco più di 10 anni (dichiarata la morte cerebrale), sono rimasti vittime della furia del padre.