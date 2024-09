Inter l’orizzonte dopo il derby | un obiettivo chiaro – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’mira a riscattarsila prova non convincente nel primocontro il Milan. L’1-2, che è valso la prima sconfitta in questa stagione, deve essere subito dimenticato nelle prossime partite. IL PUNTO – L’, successivamente alperso contro il Milan per 1-2, hanno focalizzato il mirino sulla prossima sfida stagionale: i nerazzurri saranno attesi dall’Udinese sabato 28 settembre. Non si tratta di un impegno semplice, considerando il terzo posto momentaneamente occupato in classifica dei friulani, ma i meneghini hanno il solo imperativo della vittoria. Trovandosi a 8 punti, con 2 pareggi e 1 sconfitta nelle prime cinque gare stagionali, l’non può permettersi altre disattenzioni. Perché l’del bis è ancora concretamente nelle sue mani.