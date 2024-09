Fenucci spiega il mercato Esperienza e rosa lunga | è la via della sostenibilità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Potevamo stupire con effetti speciali (e unda Champions), ma abbiamo preferito la viafinanziaria. Non sono le sue parole esatte, perché Claudioè un uomo abituato a misurare le parole col bilancino del farmacista: ma il senso è questo. E un senso doveva darlo ieri l’ad rossoblù aldel Bologna. E pazienza se ilsi è chiuso quasi un mese fa: tra nazionali con la valigia e partite ogni tre giorni solo ieri il club è riuscito a presentare, in un colpo solo, Iling-Junior e Dominguez, portando nella sala stampa di Casteldebole anche il capo azienda rossoblù. Calafiori e Zirkzee non ci sono più e al loro posto è arrivata un’infornata di rinforzi che tali sul campo ancora non si sono dimostrati: Bologna rinforzato o indebolito? "La risposta la darà la stagione che faremo – dice l’ad rossoblù –.