Dirottava pazienti in clinica pena ridotta per ortopedico

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoattenuata in appello per il notonapoletano Paolo Iannelli condannato in primo grado a nove anni di reclusione: la seconda sezione della Corte di Appello di Napoli (presidente Maria Francica), nell’ambito del processo sui“dirottati” dall’ospedale Cardarelli a unaprivata, ha ridotto a sette anni e undici mesi lainflitta al medico, dopo averlo assolto da uno dei capi d’accusa contestati “perché il fatto non sussiste” e dichiarato prescritti altri tre. Una sostanziale conferma, in secondo grado, la Procura di Napoli che, in primo grado era stata rappresentata dal pm Henry John Woodcock. I giudici hanno confermato la condanna nei confronti dell’altro medico imputato, Mario Chiantera, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio.