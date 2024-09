Ddl Scuola voto in condotta e multe per chi aggredisce prof | cosa prevede il testo

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) La riforma delinè legge. Con 154 sì e 97 voti contrari, la Camera ha approvato il ddl ‘Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati’. Per il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, la legge è un “passaggio fondamentale” che “ripristina l’importanza della responsabilità individuale, dà centralità al rispetto verso le persone e verso i beni pubblici e ridà autorevolezza ai docenti”. Ilintorna ad avere un peso significativo anche per laprimaria di secondo grado, le medie, dove invece, negli ultimi anni era espresso sotto forma di giudizio. Ilindiventerà dunque più influente e sarà valutato in maniera complessiva su tutto l’anno scolastico e non soltanto a quadrimestre.