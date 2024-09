Contestato dalle donne | la figuraccia internazionale di Pedro Sanchez

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lesono un problema per il primo ministro spagnolo socialista. Dopo le indagini sul traffico d'influenze e corruzione a carico di sua moglie Begona Gomez, non è riuscito a consolarsi nemmeno con il premio di Champion Mundial, che gli è stato conferito ieri per il suo impegno a favore della parità tra uomini emani dell'attrice e attivista Anne Hathaway, durante l'evento della campagna 'He for She' promossa da UN Women, che si tiene durante la Settimana di Alto Livello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il riconoscimento è destinato a quei governi o leader che si impegnano fermamente a favore della parità e di una politica estera femminista. E lo stessoha sempre rivendicato di guidare un governo attento al tema della parità , ma pare che sia tutta propaganda, a giudizio delle dirette interessate.