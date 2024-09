Confartigianato Arrigoni Gse | ‘Energies and Transition High School’ opportunità per vincere sfida

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) “La transizione energetica pone obiettivinti al 2030 e 2050: bisogna affrontarli bene. È unadi sviluppo economico in cui le imprese possono e devono svolgere un ruolo importante, sia negli interventi finalizzati a decarbonizzare la propria attività, sia organizzandosi diventando degli operatori per permettere di mettere a terra strumenti e meccanismi di incentivazione, molti dei quali gestiti dal Gse. Questo per perseguire obiettivi nel campo delle rinnovabili e dell’efficientamento energetico e soprattutto interventi sulla mobilità sostenibile. Quindi, organizzazioni comehanno un ruolo importante nell’avere organizzato l’ alta scuola,and. E per il Gse è un interlocutore privilegiato”.