Big E | Mi sottoporrò a un’altra TAC tra 3-6 mesi se andrà tutto bene valuteremo un ritorno sul ring

(Di giovedì 26 settembre 2024) Big E non sale più su undall’episodio di Friday Night SmackDown dell’11 marzo 2022, dove si fratturò il collo. Durante la sua assenza, è rimasto comunque attivo con numerose apparizioni in vari show. Parlando recente a Philly Sports Talk, l’ex membro del New Day ha fornito un aggiornamento sul suo infortunio. Le sue parole “Prendo ogni giorno come viene, anche se sembra un cliché. MiTAC tra 3-6e se il risultato sarà ottimo e i medici riterranno che il mio recupero sia adeguato, allora ci siederemo e ne parleremo. Nel frattempo, cerco di non passare troppo tempo a preoccuparmi di cose che non posso controllare. È bello sapere che se avrò l’opportunità di tornare sule potrò riuscirci in modo corretto, allora lo farò. Affrontiamo la questione in maniera seria.