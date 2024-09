Bce | rischi crescita orientati in basso

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 26 settembre 2024) 12.30 "Iper laeconomica restanoverso il". Lo rileva la Bce nel bollettino economico, aggiungendo che "la minore domanda di esportazioni dall'area euro,dovuta all' indebolimento dell'economia mondiale o all'acuirsi delle tensioni commerciali tra le maggiori economie, graverebbe sull'espansione dell'area. La guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente "rappresentano significative fonti dio geopolitico". Rivisto al riPil dell'Eurozona: 0,8% nel 2024;1,3% nel 2025 e 1,5% 2026