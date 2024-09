Antimicrobico resistenza quali soluzioni? Parla la prof Tarricone

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il contrasto al fenomeno dell’(Amr) è oggi considerato una priorità di salute pubblica globale. L’Amr contribuisce a 4,9 milioni di decessi a livello globale e ne è la diretta causa per 1,3 milioni di persone ogni anno. Nel futuro lo scenario rischia di essere più drammatico. Secondo le stime, infatti, si prevedono 10 milioni di morti all’anno attribuibili all’Amr entro il 2050. Questo fenomeno non ha solo implicazioni gravi in ambito sanitario, ma anche in ambito economico, con un impatto pari a 1,5 miliardi di euro nella sola Unione europea. La lotta all’Amr passa anche attraverso nuovi antibiotici, tuttavia, la ricerca e sviluppo di questi farmaci incontra vari ostacoli, principalmente legati ai costi elevati e ai bassi ritorni economici.