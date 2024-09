Vittorio Feltri | I ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti Bufera sulle sue parole

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “A Milano quello che mi dà fastidio sono le piste ciclabili, imi”. Queste ledel direttore editoriale de Il Giornale e consigliere regionale di Fratelli d’Italia,, nel corso dell’evento per i 50 anni dello stesso quotidiano. Una frase che ha scatenato una, con tutte le opposizioni in Regione Lombardia che stanno insistentemente chiedendo il suo allontanamento dal partito meloniano. Per il capogruppo dem al Pirellone Pierfrancesco Majorino sono “disdicevoli” e “spiace che una persona come lui che ha anche un ruolo istituzionale si lasci andare a ciniche provocazioni che in questo caso offendono la memoria di cittadine e cittadini che hanno perso la vita” in diversi incidenti in città.