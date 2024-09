Un bilancio super La promozione da imbattuti l’avvio col botto in Serie D

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È arrivato per risollevare la Robur dal fango dell’Eccellenza in cui era precipitata dopo l’anno di gestione Montanari. Lascia la guida del Siena Fc da vincente, con unacentrata a mani basse, senza aver mai visto la sua squadra perdere, e tre successi su tre partite giocate in quarta categoria (l’unico neo il ko in Coppa Italia a San Donato). Era il 21 agosto del 2023 quando il sindaco Nicoletta Fabio ha consegnato a Simone Giacomini, reduce dalla difficile esperienza alla Triestina e ‘introdotto’ in città dall’amico Bernardo Corradi, le chiavi del calcio bianconero: "Il soggetto individuato ha piena consapevolezza della ristrettezza dei tempi e delle problematiche in essere, fiducioso che l’amministrazione abbia agito nel rispetto delle regole e, soprattutto, a salvaguardia della città e del futuro del calcio a Siena".