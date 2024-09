Tram Bologna il piano per via San Felice Orioli | Tuteleremo la sosta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 – “Il progetto delnon è cambiato: il mezzo passerà in sede riservata nella tratto tra la Porta e l’incrocio con via Riva Reno. Poi ci sarà un anello e il mezzo utilizzerà la seconda parte di via Sanper andare in centro, via Riva Reno con il canale scoperto per arrivare in periferia. Quando partiremo?Nella primavera del 2025, non prima”. lavori via sanvia riva reno Valentina, assessora alla Nuova Mobilità di Palazzo d’Accursio, fa il punto su uno dei tratti interessati dai lavori delche più preoccupano i cittadini. Ilpasserà anche nel tratto di via Santra via Riva Reno e piazza Malpighi? Ovviamente sì, e anche sui parcheggi che potrebbero saltare in quella porzione di strada l’assessora vuole fare chiarezza.