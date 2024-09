Se gli spioni sono più veloci della legge

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arrivo a dire che, da un certo punto di vista, ha ragione il Gip che non ha convalidato l'arresto di Pasquale Striano e Antonio Laudati. In punta di diritto serve la prova che – lasciati liberi – potrebbero reiterare il reato, nel nostro caso il dossieraggio di migliaia di file di politici a uso e consumo di trame e inchieste, campagne e fango. Ma are bene le nuove carte depositate dalla procura di Perugia all'udienza (rinviata) del Riesame i due non ricadono nella fattispecie. Ma non per il motivo giusto, cioè chediventati «innocui». Per il motivo opposto: il reato non è reiterabile, perché non è mai terminato. Continuava durante le indagini, perché il sistema è molto più complesso e oliato di quanto pensiamo. Più. Ci spiavano ancora. Alla faccia dell'Antimafia di De Raho. Come se nulla fosse.