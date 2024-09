Recanatese Ferrante l’infortunio non preoccupa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Una mezza buona notizia: in tempi grami come questi per la, occorre anche aggrapparsi ad ogni minimo appiglio per recuperare almeno un briciolo di ottimismo. C’era apprensione per le condizioni di Edoardoche nel riscaldamento della gara di domenica scorsa a L’Aquila aveva accusato un fastidio persistente al muscolo retto femorale che ha consigliato lo staff a non prendere rischi inutili. Fortunatamente nessuna lesione importante, ma una piccola distrazione che comunque non deve essere sottovalutata. In sostanza, stando a quanto si è appreso, almeno una settimana di stop, prima di riprendere regolarmente con il gruppo. Di certo domenica, per il difficile confronto casalingo con l’Atletico Ascoli, non ci sarà e dunque Filippi dovrebbe riproporre il terzetto schierato al "Gran Sasso d’Italia" con Bruzzechesse, Spezzano e Cusumano.