Perché a Netanyahu potrebbe convenire un' invasione di terra in Libano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 settembre 2024 – Nel terzo giorno di bombardamenti in, mentre si infittiscono gli appelli alla de-escalation e gli inviti dei governi ai propri cittadini ina lasciare subito il Paese, c’è un’ipotesi che inizia a delinearsi con sempre maggiore chiarezza. Inizialmente ritenuta troppo ardita, adesso ci sarebbero le prime conferme per una possibile operazione dida parte dell’Idf. Lo riferisce l'emittente pubblica israeliana Kan, aggiungendo che il ministro della Difesa Yoav Gallant ha incontrato i soldati che si stanno addestrando per uno scenario didi. Il piano esiste da 10 anni Un’operazione che, come emerge adesso, in molti negli apparati di sicurezza chiedono da tempo, secondo quanto previsto da un piano messo a punto da quasi 10 anni. Lo rivela il Washington Post citando ex ufficiali e analisti.