Omicidio-suicidio in Sardegna Tre morti e quattro feriti | una intera famiglia dilaniata

(Di mercoledì 25 settembre 2024)a Nuoro, in, dove un uomo ha aperto il fuoco contro la sua, causando una vera e propria strage. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe sparato contro la moglie, i figli e alcuni parenti, uccidendo tre persone. Successivamente, si sarebbe tolto la vita. L’episodio ha coinvolto due abitazioni diverse, dove l’uomo ha colpito non solo i familiari, ma anche un vicino di casa. Approfondiamo i dettagli di questo dramma della follia.a Nuoro. Apre il fuoco contro moglie e figli: 3Le vittime includono la moglie e la figlia dell’uomo, mentre altri due figli sono rimasti, insieme alla madre dell’aggressore, che è stata colpita alla testa in maniera grave. A quanto si apprende dalle primissime informazioni, un uomo di 45 anni avrebbe ucciso la moglie e la figlia, e ferito gli altri due figli piccoli.