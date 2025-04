Con Francesco Totti ci fu un bacetto La storia l’avrei voluta ma lui era desiderato da troppe donne non voleva impegnarsi lo rivela Manuela Arcuri

Manuela Arcuri ha raccontato un aneddoto legato a quando era una ragazzina che ha coinvolto l'ex campione della Roma, Francesco Totti."Ci siamo frequentati da ragazzini, parliamo della preistoria. – ha dichiarato -. Io cercavo una storia seria, ho sempre voluto una famiglia e sapevo già che con lui non sarebbe stato così. Aveva una vita piena di donne, era ambito. Un calciatore simpatico e bello, si sapeva che aveva un debole. Ci fu un bacetto o poco e niente. Io la storia l'avrei voluta, mi piaceva tanto. Lui era desiderato da troppe donne, non intendeva impegnarsi e in fondo lo capisco. Qualcosa non ha funzionato, eravamo troppo giovani".E poi ancora: "Trovo che lui sia un bellissimo ragazzo, tutte volevano fidanzarsi con lui.

