Bari si prepara alla festa di San Nicola prendono forma le luminarie in piazza del Ferrarese

prendono forma, in piazza del Ferrarese, le luminarie per la festa di San Nicola. Bari si prepara a celebrare il suo patrono, e come consuetudine, è cominciato in questi giorni il montaggio degli addobbi luminosi nella piazza che tradizionalmente ospita il palco con la statua del Santo.

