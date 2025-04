Novendiali in diretta tv dopo i funerali di Papa Francesco il calendario su Tv2000 dal 28 aprile al 4 maggio

Tv2000 da domenica 27 aprile e fino a domenica 4 maggio trasmette in diretta dalla Basilica Vaticana le celebrazioni dei Novendiali in suffragio di Papa Francesco. Disponibili in streaming anche su Play2000. Si parte domenica 27 aprile (secondo Novendiale) in diretta dalle ore 10.30 (anche su InBlu2000) dal sagrato della Basilica di San Pietro. Di seguito il calendario completo dei Novendiali giorno per giorno. Leggi su Fanpage.it da domenica 27e fino a domenica 4trasmette indalla Basilica Vaticana le celebrazioni deiin suffragio di. Disponibili in streaming anche su Play2000. Si parte domenica 27(secondo Novendiale) indalle ore 10.30 (anche su InBlu2000) dal sagrato della Basilica di San Pietro. Di seguito ilcompleto deigiorno per giorno.

