Musetti ai 16esimi a Madrid Sonego eliminato

Madrid (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti accede ai 16esimi del "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola, con un montepremi totale pari a 8.055.385 euro. Il toscano, numero 11 del mondo e del 10 del tabellone, si è imposto in due set sull'argentino Tomas Martin Etcheverry (51 Atp) con il punteggio di 7-6 (3), 6-2.Avanza ai 16esimi anche il canadese Denis Shapovalov, 29esima testa di serie, che ha battuto 6-1, 6-4 il giapponese Key Nishikori. Prossimo avversario sarà Alex De Minaur, vincitore nel match contro Lorenzo Sonego. Il torinese, numero 43 Atp, si è arreso all'australiano, sesta testa di serie, che si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-3.Avanza anche il britannico Cameron Norrie che ha eliminato il ceco Jiri Lehecka, aggiudicandosi il match per 2-6, 6-4, 6-0.

