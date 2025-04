Pallanuoto A2 maschile Evomet Vela Ancona prova di forza contro l’Arenzano

Ancona - Ancora una prova di forza per la Evomet Vela Ancona che nell’anticipo della terz’ultima di regular season centra la quarta vittoria consecutiva superando 13-8 in casa al Passetto la Rari Nantes Arenzano. Successo, tre punti e playoff assicurati con il beneficio dell’aritmetica per la. Anconatoday.it - Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona prova di forza contro l’Arenzano Leggi su Anconatoday.it - Ancora unadiper lache nell’anticipo della terz’ultima di regular season centra la quarta vittoria consecutiva superando 13-8 in casa al Passetto la Rari Nantes Arenzano. Successo, tre punti e playoff assicurati con il beneficio dell’aritmetica per la.

Pallanuoto A2 maschile, la Evomet Vela Ancona sabato a Brescia con il podio nel mirino - ANCONA – Quattro giornate alla fine della regular season, la Evomet Vela Ancona sabato (ore 15) fa visita al Brescia. La fotografia del campionato dice che i dorici sono quarti a un punto dalla terza, il Sori – che affronteranno in casa nell’ultima di campionato – mentre il Brescia è penultimo... 🔗anconatoday.it

Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona esaltante: espugna Sori ed accorcia sul podio - Il miglior volto della Evomet Vela Ancona va in scena sotto il cielo e la pioggia di Sori: nella vasca all’aperto in Liguria, infatti, i dorici lontani da casa centrano un successo esaltante, che permette loro di mantenere il quarto posto in classifica avvicinandosi a una sola lunghezza dal Sori... 🔗anconatoday.it

Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona alla terza vittoria consecutiva: piegato il Lavagna 9-6 - ANCONA – La Evomet Vela Ancona non si ferma e centra la terza vittoria consecutiva superando il Lavagna per 9-6, vittoria che vale la conferma del quarto posto e il nono risultato utile consecutivo. I dorici non partono bene, soffrono la reattività del Lavagna, subiscono poco ma sbagliano molto... 🔗anconatoday.it

Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona nell'anticipo contro Arenzano per blindare i play-off - I dorici di coach Marco Risso a caccia di punti per restare incollati al Sori, terzo in classifica con una lunghezza in più, per arrivare allo scontro diretto casalingo - l'ultima di campionato - con ... 🔗anconatoday.it

A2 M. Riprogrammazione e risultati della 20ª giornata - In seguito alla sospensione di ogni evento sportivo previsto sabato 26 aprile, giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, è stato riprogrammato il programma della ventesima e terzultima giornat ... 🔗federnuoto.it

Pallanuoto, inizia la corsa verso lo Scudetto e le Coppe Europee - Scattano play-off e play-out della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile: in acqua 12 delle 14 squadre che hanno disputato la regular season, con gli ... 🔗oasport.it