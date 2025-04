Cina campioni di esperimenti scientifici trasferiti dalla Shenzhou 20 alla stazione spaziale

campioni per esperimenti biologici e di scienze della vita trasportati dall’astronave Shenzhou-20 sono stati trasferiti con successo alla stazione spaziale cinese, secondo il Technology and Engineering Center for Space Utilization (CSU) dell’Accademia cinese delle scienze. Gli astronauti hanno completato l’installazione dei campioni in orbita e hanno iniziato gli esperimenti scientifici, ottenendo gia’ dati sperimentali con registrazioni di immagini e video. Tutti i soggetti sperimentali, tra cui planarie, pesci zebra e streptomiceti, sono in buone condizioni, ha riferito ieri il CSU. L’esperimento che studia gli effetti della microgravita’ e delle radiazioni cosmiche sulla rigenerazione delle planarie sta procedendo come previsto, con le planarie osservate in uno stato di rilassamento. Romadailynews.it - Cina: campioni di esperimenti scientifici trasferiti dalla Shenzhou-20 alla stazione spaziale Leggi su Romadailynews.it perbiologici e di scienze della vita trasportati dall’astronave-20 sono staticon successocinese, secondo il Technology and Engineering Center for Space Utilization (CSU) dell’Accademia cinese delle scienze. Gli astronauti hanno completato l’instzione deiin orbita e hanno iniziato gli, ottenendo gia’ dati sperimentali con registrazioni di immagini e video. Tutti i soggetti sperimentali, tra cui planarie, pesci zebra e streptomiceti, sono in buone condizioni, ha riferito ieri il CSU. L’esperimento che studia gli effetti della microgravita’ e delle radiazioni cosmiche sulla rigenerazione delle planarie sta procedendo come previsto, con le planarie osservate in uno stato di rilassamento.

Cosa riportano altre fonti

Cina: presenta storica mostra di campioni lunari a Pechino - Per la prima volta, campioni lunari raccolti dal lato vicino e da quello lontano della Luna sono stati esposti insieme in una mostra inaugurata oggi a Pechino. L’esposizione, allestita presso il Museo nazionale cinese, presenta come tema il programma di esplorazione lunare della Cina nel corso di due decenni ed e’ stata organizzata congiuntamente dal museo e dall’Amministrazione spaziale nazionale cinese (CNSA). 🔗romadailynews.it

Cina: scienziati stranieri ottengono accesso a campioni lunari Chang’e-5 per ricerca - L’Amministrazione spaziale nazionale cinese (CNSA) oggi ha annunciato che agli scienziati di istituzioni di Francia, Germania, Giappone, Pakistan, Regno Unito e Stati Uniti e’ stata concessa la possibilita’ di prendere in prestito i campioni lunari raccolti dalla missione Chang’e-5 per la ricerca scientifica. In occasione della cerimonia per la Giornata cinese dello spazio a Shanghai, l’agenzia ha annunciato che sette istituzioni di sei Paesi sono state autorizzate a prendere in prestito i campioni lunari. 🔗romadailynews.it

Una domenica di passione a rete. La speranza di Diego e Mirko: "Diventeremo campioni come Cinà" - Complice il sole, la giornata di apertura dell’Atp Challenger Atkinsons Monza Open 2025 è diventata una bella festa per migliaia di brianzoli appassionati di tennis. Pieni anche il bar e ristorante, punto di appoggio per tante famiglie con bambini. Nella club house monzese si respira aria internazionale: inglese, francese e tedesco si intrecciano da oltre frontiera. Tanti gli sponsor con gadget e stand demo. 🔗ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Annunciati i partner e gli esperimenti internazionali per la missione lunare cinese Chang’e 8; La Cina è pronta per riportare i campioni da Marte nel 2031; La Cina svela Haolong: navetta cargo riutilizzabile per la stazione Tiangong; Dalla Luna sulla Terra, i campioni sono tornati con successo e la Cina fa la storia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Cina: campioni di esperimenti scientifici trasferiti dalla Shenzhou-20 alla stazione spaziale - I campioni per esperimenti biologici e di scienze della vita trasportati dall'astronave Shenzhou-20 sono stati trasferiti con successo alla stazione ... 🔗romadailynews.it

Cina: rivela 10 principali progressi scientifici del 2024 - L'elenco comprende i campioni riportati dalla missione Chang'e-6 ... La selezione annuale dei 10 migliori progressi scientifici della Cina è iniziata nel 2005, ha dichiarato Dou Xiankang, direttore ... 🔗elivebrescia.tv

Nuovi esperimenti a bordo della stazione spaziale cinese con la missione Shenzhou-20 - (Adnkronos) - La China Manned Space Agency (CMSA) ha annunciato nuovi esperimenti di scienze della vita che saranno condotti a bordo della stazione spaziale cinese durante la missione con equipaggio S ... 🔗msn.com