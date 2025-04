Atalanta Lecce muro della Lega confermata la data del recupero

Atalanta-Lecce si giocherà domenica 27 aprile, come stabilito dalla Lega, con calcio d’inizio alle 20,45.Inutile il tentativo dei salentini di rimandare ulteriormente la gara in attesa dei funerali di Graziano Fiorita, il fisioterapista della squadra stroncato da un malore giovedì 24 aprile mentre il gruppo si trovava in ritiro a Coccaglio.Inizialmente prevista nella sera di venerdì 25 aprile, la partita era stata rinviata dalla Lega a domenica. La società salentina si sarebbe tuttavia aspettata un rinvio a data da destinarsi, che avrebbe quantomeno concesso di elaborare il lutto e di vivere con serenità il momento dell’ultimo saluto, previsto per la prossima settimana dopo l’autopsia.La Lega ha tuttavia fissato la data senza mediazioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, pur contraria alla decisione la squadra di Giampaolo partirà per Bergamo domani mattina e attererà a Orio a poche ore dal calcio d’inizio. Bergamonews.it - Atalanta-Lecce, muro della Lega: confermata la data del recupero Leggi su Bergamonews.it Bergamo.si giocherà domenica 27 aprile, come stabilito dalla, con calcio d’inizio alle 20,45.Inutile il tentativo dei salentini di rimandare ulteriormente la gara in attesa dei funerali di Graziano Fiorita, il fisioterapistasquadra stroncato da un malore giovedì 24 aprile mentre il gruppo si trovava in ritiro a Coccaglio.Inizialmente prevista nella sera di venerdì 25 aprile, la partita era stata rinviata dallaa domenica. La società salentina si sarebbe tuttavia aspettata un rinvio ada destinarsi, che avrebbe quantomeno concesso di elaborare il lutto e di vivere con serenità il momento dell’ultimo saluto, previsto per la prossima settimana dopo l’autopsia.Laha tuttavia fissato lasenza mediazioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, pur contraria alla decisione la squadra di Giampaolo partirà per Bergamo domani mattina e attererà a Orio a poche ore dal calcio d’inizio.

Su altri siti se ne discute

Il Lecce non va a Bergamo, squadra distrutta dopo la morte di Graziano: cosa succede con l’Atalanta - Stamattina il Lecce non partirà per Bergamo in vista della partita con l'Atalanta riprogrammata per domenica sera dalla Lega di Serie A, dopo il rinvio in seguito alla tragica morte del fisioterapista Graziano Fiorita. La squadra è distrutta, ancora sotto shock per la perdita improvvisa del 47enne amatissimo. Che cosa succede adesso e cosa rischia il Lecce qualora vada dritto e non si presenti in campo domenica sera al fischio d'inizio del match. 🔗fanpage.it

Lutto per il Lecce: scomparso il fisioterapista. Sfida con l'Atalanta verso il rinvio - Atalanta-Lecce verso il rinvio. La partita in programma venerdì 25 aprile a Bergamo dovrebbe essere rinviata a data da destinarsi a causa della... 🔗calciomercato.com

Atalanta Lecce, anche Garzya contrario alla data del rinvio: «Pare che si giochi domenica, è assurdo» - Atalanta Lecce, anche Garzya contrario alla data del rinvio: «Pare che si giochi domenica, è assurdo» Resta molto discussa la scelta della Lega di rinviare la gara Atalanta Lecce, valevole per la 34a giornata di Serie A, a domenica 27 aprile. Ad essere interpellato sulla questione, questa volta, è Luigi Garzya, ex giocatore dei pugliesi, […] 🔗calcionews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Atalanta-Lecce, muro della Lega: confermata la data del recupero; Atalanta Lecce si gioca o no? Muro contro muro tra salentini e Lega Serie A; Lega Serie A irremovibile: Atalanta-Lecce si deve giocare domani. La protesta del club salentino, dei tifosi g; Il Lecce non vuole partire per Bergamo, rischio muro contro muro con la Lega Serie A. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il Lecce non vuole partire per Bergamo, rischio muro contro muro con la Lega Serie A - La sfida inizialmente prevista per ieri tra Atalanta e Lecce è stata rinviata dalla Lega Serie A alla giornata di domani, una decisione maturata in seguito alla tragica e improvvisa scomparsa del fisi ... 🔗msn.com

Atalanta-Lecce è ancora a rischio: scontro con la Lega e 3-0 a tavolino, cosa sta succedendo - Atalanta Lecce è ancora a rischio e potrebbe non giocarsi: scontro con la Lega e 3-0 a tavolino, cosa sta succedendo ... 🔗fantamaster.it

Morte fisioterapista Lecce, la Lega non fa sconti: con l’Atalanta si gioca domenica - Trasferta in una una sola giornata per i pugliesi, che avrebbero voluto giocare martedì. Solidarietà anche dai tifosi bergamaschi ... 🔗repubblica.it