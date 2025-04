I due veri manifesti che hanno fatto storia

Cento anni fa, proprio in questi giorni, la cultura italiana si divise prendendo posizione sul fascismo, che, con la promulgazione delle prime "leggi fascistissime", si era fatto regime. Il 21 aprile 1925, cioè nel simbolico giorno del "Natale di Roma", su molti ed importanti quotidiani nazionali fu pubblicato il Manifesto degli intellettuali fascisti. A stenderlo fu Giovanni Gentile, delegato dagli organizzatori del primo Convegno degli istituti fascisti che si era svolto a Bologna qualche settimana prima. Il congresso e il Manifesto erano rivolti soprattutto all'opinione pubblica internazionale, che, da una parte, non aveva generalmente ancora ben chiaro cosa fosse e si proponesse il fascismo e, dall'altra, si era fatta l'idea che esso fosse un movimento talmente rozzo da avere tutto il fronte della cultura all'opposizione.

