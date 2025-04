Trump in blu e Zelensky senza mimetica nella marea nera ai funerali del Papa

Trump e Zelensky, i due leader più attesi ai funerali di Papa Francesco, sono anche quelli che hanno acceso il dibattito sui social per il loro abbigliamento. Non è passata inosservata la scelta del presidente americano di indossare un completo blu cobalto, con camicia bianca, cravatta blu lucida e spilletta con la bandiera a stelle e strisce, che per molti osservatori violava il 'dress code' dell'abito scuro suggerito dal Vaticano. Il presidente ucraino ha eccezionalmente rinunciato alla mimetica e al verde militare per indossare una giacca con tasche frontali, una camicia nera abbottonata e pantaloni e scarponcini neri: non un completo classico ma sicuramente meno marziale rispetto alla tenuta consueta che gli fu anche rimproverata proprio da Trump durante il famigerato incontro alla Casa Bianca. Agi.it - Trump in blu e Zelensky senza mimetica nella 'marea nera' ai funerali del Papa Leggi su Agi.it AGI - Donald, i due leader più attesi ai fuli diFrancesco, sono anche quelli che hanno acceso il dibattito sui social per il loro abbigliamento. Non è passata inosservata la scelta del presidente americano di indossare un completo blu cobalto, con camicia bianca, cravatta blu lucida e spilletta con la bandiera a stelle e strisce, che per molti osservatori violava il 'dress code' dell'abito scuro suggerito dal Vaticano. Il presidente ucraino ha eccezionalmente rinunciato allae al verde militare per indossare una giacca con tasche frontali, una camiciaabbottonata e pantaloni e scarponcini neri: non un completo classico ma sicuramente meno marziale rispetto alla tenuta consueta che gli fu anche rimproverata proprio dadurante il famigerato incontro alla Casa Bianca.

Funerali Papa Francesco il look della autorità: Donald Trump in blu e Melania impeccabile, la premier Meloni in total black, Zelensky in giacca sportiva nera - La scomparsa di un Pontefice rientra tra quegli avvenimenti in grado di fermare qualsiasi altra abitudine, notizia o ricorrenza prevista. Papa Francesco è morto il 21 aprile all'età di 88 anni, dopo aver guidato la Chiesa per più di un decennio. La povertà e umiltà di cui si è fatto portavoce sono state rispettate anche nei riti che lo hanno portato dal momento del decesso a quello del funerale; Bergoglio ha richiesto infatti, tra le altre cose, di accorciare messe e preghiere, usare un linguaggio e un latino più accessibile – modificando ad esempio epiteti solenni come "Sommo Pontefice

