Dissesto idrogeologico incontro a Chieti promosso dall’associazione culturale Theate Magnum

Chieti, si svolgerà l'incontro–dibattito dal titolo "Il Dissesto idrogeologico: pensieri e riflessioni", organizzato dall’associazione culturale Theate Magnum, presieduta dall’avvocato Federico Gallucci. Chietitoday.it - Dissesto idrogeologico, incontro a Chieti promosso dall’associazione culturale Theate Magnum Leggi su Chietitoday.it Lunedì 28 aprile, a partire dalle ore 10, presso la sala consiliare della Provincia di, si svolgerà l'–dibattito dal titolo "Il: pensieri e riflessioni", organizzato, presieduta dall’avvocato Federico Gallucci.

Su questo argomento da altre fonti

Dissesto idrogeologico a Chieti, Gallucci (Theate Magnum): "Servono sicurezza e ricostruzione senza ritardi" - "Il dissesto della collina Nord di Chieti continua a rappresentare una grave emergenza per la città, con il sindaco che ha dovuto disporre lo sgombero di undici palazzine e due scuole, dichiarando l'area come 'zona rossa' ad alto rischio di incolumità. Una situazione che richiede un approccio... 🔗chietitoday.it

Dissesto idrogeologico, in arrivo 1,8 milioni per interventi nell'Agrigentino - Risorse per 43 milioni di euro: è questa la dotazione finanziaria che il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha riconosciuto alla Sicilia per interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico. Una parte di queste somme, ovvero 1,8 milioni di euro, saranno destinate... 🔗agrigentonotizie.it

Maltempo e dissesto idrogeologico, la rabbia dei residenti: "Avevamo segnalato il costone a rischio frana" - "La frana a Cumia? Un disastro annunciato. L'amministrazione comunale ha ignorato le mie segnalazioni". Comincia così la nota del consigliere della terza municipalità Nunzio Signorino, all'indomani della frana che ha colpito il villaggio di Cumia rimasto di fatto isolato fra sabato e domenica a... 🔗messinatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dissesto idrogeologico, incontro a Chieti promosso dall’associazione culturale Theate Magnum; CS DISSESTO IDROGEOLOGICO CHIETI, REPORT INCONTRO AL MINISTERO - LA NOTA + FOTO; Dissesto idrogeologico: il sindaco di Chieti scrive alla Meloni e Parlamentari abruzzesi; Dissesto idrogeologico a Chieti: si contano i danni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Chieti: Consiglio Comunale su frane, 8 maggio incontro col ministro Musumeci - la risoluzione dell’annoso fenomeno del dissesto idrogeologico, nel consiglio comunale straordinario a Chieti aperto ai cittadini con i parlamentari. L’8 maggio incontro col Ministro Musumeci- Il ... 🔗rete8.it

Chieti, Dissesto idrogeologico a Chieti: incontro al Ministero della Protezione Civile. - la riunione convocata dal ministro Nello Musumeci per affrontare il grave dissesto idrogeologico che interessa il quartiere Santa Maria a Chieti e via Piane a Bucchianico – Un incontro proficuo che ha ... 🔗abruzzonews24.com

Dissesto idrogeologico a Chieti: si contano i danni - E' quanto emerso nell'incontro al ministero della Protezione Civile Alfredo Primante, montaggio di Fabrizio Acciavatti ... 🔗rainews.it