Quando inizia il conclave come funziona e quando sapremo chi è il nuovo Papa

Papa Francesco, gli occhi sono puntati sul conclave: i cardinali elettori si riuniranno probabilmente a partire dal 5 o 6 maggio per l'elezione del nuovo pontefice. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Leggi su Fanpage.it Terminati i funerali diFrancesco, gli occhi sono puntati sul: i cardinali elettori si riuniranno probabilmente a partire dal 5 o 6 maggio per l'elezione delpontefice. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

