Your Friends amp Neighbors – stagione 2 conferma cast e tutto quello che sappiamo

Apple TV+ prende la storia base di Robin Hood e la stravolge in Your Friends & Neighbors, una commedia nera che ha già ottenuto una seconda stagione. Creata per il piccolo schermo da Jonathan Tropper e in uscita nel 2025, la serie racconta la storia di Andrew "Coop" Cooper (Jon Hamm), un finanziere appena disoccupato che inizia a derubare i suoi ricchi vicini per continuare a condurre la sua vita agiata. Ricca di colpi di scena umoristici e scioccanti, Your Friends & Neighbors (la nostra recensione) usa la commedia per mettere alla berlina le divisioni di classe in un modo mai esplorato prima.Sostenuto dalla performance tipicamente affabile della star Jon Hamm, il cast di Your Friends & Neighbors è proprio il tipo di ensemble stellare per cui Apple TV+ è diventata famosa.

