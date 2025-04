Sololaroma.it - Roma, il Milan piomba su Lucca: Saelemaekers ed Abraham aghi della bilancia

Il presente sorride ma, al tempo stesso, per laè già il momento di programmare il futuro. I giallorossi sono ben consapevoli che serva un calciomercato all’altezza per rimanere in alto, per continuare a lottare per le posizioni di vertice. Il focus del direttore tecnico Florent Ghisolfi andrebbe al reparto offensivo, che andrebbe puntellato con un nuovo centravanti. Artem Dovbyk avrebbe infatti bisogno di un vice, con Eldor Shomurodov che ha siglato gol pesanti ma risulterebbe in bilico. Qualora l’uzbeko dovesse partire, i capitolini dovrebbero attingere dalla Serie A per il sostituto.Stando a quanto fatto trapelare dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la Lupa avrebbe messo nel mirino l’identikit di Lorenzo, autore di una stagione da protagonista con l’Udinese. La punta centrale italiana sarebbe attesa dal grande salto nella sua carriera e potrebbe tentarlo già nella prossima estate, rimanendo nel nostro campionato ma in una piazza nobile.