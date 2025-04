Affari tuoi De Martino spiazza tutti la battuta a sorpresa su Belen

Affari tuoi" andata in onda lo scorso giovedì 24 aprile: durante il gioco, Stefano De Martino si è lasciato andare a una battuta autoironica sul suo matrimonio con Belén Rodriguez, strappando una risata al pubblico e a se stesso. Tutto è nato da una conversazione con Simon, concorrente del Trentino Alto Adige, che partecipava insieme alla sua futura sposa, Anna. Mentre parlavano dei preparativi per il loro matrimonio previsto per il 10 maggio, il "Dottore" Pasquale Romano ha scherzato sui costi elevati delle cerimonie sul Lago di Garda. De Martino, cogliendo al volo l'occasione, ha ricordato il suo matrimonio e ha commentato: "Sono curioso, noi siamo meridionali, abituati a matrimoni numerosi. In Trentino, a Bolzano, a Ortisei, quanti invitati ci sono?". Iltempo.it - Affari tuoi, De Martino spiazza tutti: la battuta a sorpresa su Belen Leggi su Iltempo.it Un momento di ironia e nostalgia ha animato la puntata di "" andata in onda lo scorso giovedì 24 aprile: durante il gioco, Stefano Desi è lasciato andare a unaautoironica sul suo matrimonio con Belén Rodriguez, strappando una risata al pubblico e a se stesso. Tutto è nato da una conversazione con Simon, concorrente del Trentino Alto Adige, che partecipava insieme alla sua futura sposa, Anna. Mentre parlavano dei preparativi per il loro matrimonio previsto per il 10 maggio, il "Dottore" Pasquale Romano ha scherzato sui costi elevati delle cerimonie sul Lago di Garda. De, cogliendo al volo l'occasione, ha ricordato il suo matrimonio e ha commentato: "Sono curioso, noi siamo meridionali, abituati a matrimoni numerosi. In Trentino, a Bolzano, a Ortisei, quanti invitati ci sono?".

