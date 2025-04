Casalincontrada tra le protagoniste del Giro d’Abruzzo Juniores

Casalincontrada, Manoppello, Guardia Vomano di Notaresco, Cepagatti e Sant’Egidio alla Vibrata saranno le sedi di tappa del Giro d’Abruzzo Juniores – Trofeo Ferrometal, manifestazione a carattere nazionale FCci che porterà nella regione i migliori talenti italiani della categoria. La breve gara a. Chietitoday.it - Casalincontrada tra le protagoniste del Giro d’Abruzzo Juniores Leggi su Chietitoday.it , Manoppello, Guardia Vomano di Notaresco, Cepagatti e Sant’Egidio alla Vibrata saranno le sedi di tappa del– Trofeo Ferrometal, manifestazione a carattere nazionale FCci che porterà nella regione i migliori talenti italiani della categoria. La breve gara a.

Approfondimenti da altre fonti

Giro delle Fiandre 2025, Pogacar: "Abbiamo le carte in regola per vincere" - Roma, 1 aprile 2025 – Nelle ultime settimane sul pianeta Tadej Pogacar sono cambiate diverse cose, in particolare dopo la decisione di inserire nel proprio programma la Parigi-Roubaix a scapito delle prime Classiche belghe. Dal novero non esce, ovviamente, il Giro delle Fiandre 2025, che grazie a una startlist da urlo preannuncia un'altra giornata di grande spettacolo. Le dichiarazioni di Pogacar L'appuntamento è per domenica 6 aprile, una data già da tempo cerchiata di rosso sul calendario dello sloveno. 🔗sport.quotidiano.net

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗2anews.it

Tutte le salite del Giro d’Italia 2025: i GPM tappa per tappa e le categorie. Il Colle delle Finestre sarà Cima Coppi - Il Giro d’Italia 2025 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Colle delle Finestre. GPM GIRO D’ITALIA 2025 PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 83,7 km), Surrel (terza categoria, 130,5 km), Surrel (terza categoria, 152,7 km) SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Casalincontrada tra le protagoniste del Giro d’Abruzzo Juniores. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Giro d'Abruzzo 2025, vince Zimmermann - Il tedesco si aggiudica la classifica generale, ma a brillare è anche Ivo Oliveira, che si prende due tappe. Invece il colombiano Callejas stupisce tutti in salita ... 🔗msn.com

Giro d'Abruzzo: Zimmerman trionfa, Paletti brilla e Fiorelli conquista la classifica a punti - Zimmerman vince il Giro d'Abruzzo, Paletti si distingue e Fiorelli trionfa nella ... possono ambire ad essere protagonisti anche al prossimo Giro d’Italia che vedrà due tappe modenesi il 21 e 22 ... 🔗ilrestodelcarlino.it

GIRO D'ABRUZZO. FIORELLI: «BENE LA MAGLIA, MA QUESTO SECONDO POSTO BRUCIA» - Filippo Fiorelli ancora protagonista al Giro d'Abruzzo. Il corridore siciliano della VF Group Bardiani-CSF Faizanè ha centrato il suo secondo podio consecutivo, chiudendo nuovamente al secondo posto ... 🔗tuttobiciweb.it