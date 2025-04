Putin e Zelensky cedono pace verso i negoziati diretti

Putin è avvenuto in un clima surreale, tra le dichiarazioni ottimistiche di Donald Trump e il sangue grondante dell’attacco a Kiev, in cui sono morti nove civili, al quale è seguito l’attentato contro il generale russo Moskalik alle porte di Mosca, anche lui deceduto.I sorrisi, i calorosi convenevoli e la vigorosa stretta di mano al Cremlino anticipano un successo diplomatico statunitense che sembra concretizzarsi in serata, quando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia su Telegram che nei prossimi giorni «potrebbero svolgersi incontri di grande importanza che dovrebbero avvicinare la tregua per l’Ucraina» e riconosce che «è necessario un cessate il fuoco incondizionato. Serve una pressione reale sulla Russia, affinché accetti o la proposta americana di cessate il fuoco e di avanzare verso la pace, o la nostra proposta - qualunque essa sia- che possa effettivamente funzionare e garantire un cessate il fuoco affidabile, immediato e incondizionato, e poi una pace dignitosa e garanzie di sicurezza. Liberoquotidiano.it - Putin e Zelensky cedono: pace, verso i negoziati diretti Leggi su Liberoquotidiano.it Il quarto incontro tra l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il presidente russo Vladimirè avvenuto in un clima surreale, tra le dichiarazioni ottimistiche di Donald Trump e il sangue grondante dell’attacco a Kiev, in cui sono morti nove civili, al quale è seguito l’attentato contro il generale russo Moskalik alle porte di Mosca, anche lui deceduto.I sorrisi, i calorosi convenevoli e la vigorosa stretta di mano al Cremlino anticipano un successo diplomatico statunitense che sembra concretizzarsi in serata, quando il presidente ucraino Volodymyrannuncia su Telegram che nei prossimi giorni «potrebbero svolgersi incontri di grande importanza che dovrebbero avvicinare la tregua per l’Ucraina» e riconosce che «è necessario un cessate il fuoco incondizionato. Serve una pressione reale sulla Russia, affinché accetti o la proposta americana di cessate il fuoco e di avanzarela, o la nostra proposta - qualunque essa sia- che possa effettivamente funzionare e garantire un cessate il fuoco affidabile, immediato e incondizionato, e poi unadignitosa e garanzie di sicurezza.

