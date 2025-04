Il calcio italiano piange la scomparsa di Carlo Orsini ex Lazio e tifosissimo biancoceleste

calcio italiano, che piange in queste ore la scomparsa a 91 anni di Carlo Orsini, ex attaccante o centrocampista della. Leggi su Calciomercato.com Altro lutto nel mondo del, chein queste ore laa 91 anni di, ex attaccante o centrocampista della.

