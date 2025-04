Gli Houthi rivendicano attacco contro base Israele nel deserto Negev

Houthi dello Yemen hanno dichiarato di aver colpito la base aerea israeliana di Nevatim, nel deserto del Negev, con un missile balistico ipersonico. I ribelli sostenuti dall'Iran hanno ripetutamente lanciato missili e droni contro Israele dallo scoppio della guerra a Gaza nell'ottobre 2023, in quella che definiscono una dimostrazione di solidarietà con i palestinesi.Yahya Saree, portavoce militare degli Houthi: "Le Forze Armate yemenite hanno condotto un'operazione militare contro la base aerea di Nevatim, nella regione del Negev, nella Palestina meridionale occupata, utilizzando un missile balistico ipersonico Palestine-2. Per grazia di Dio, il missile ha raggiunto con successo il suo obiettivo e i sistemi di intercettazione (di Israele) non sono riusciti a fermarlo". Quotidiano.net - Gli Houthi rivendicano attacco contro base Israele nel deserto Negev Leggi su Quotidiano.net Sana'a, 26 apr. (askanews) - I ribellidello Yemen hanno dichiarato di aver colpito laaerea israeliana di Nevatim, neldel, con un missile balistico ipersonico. I ribelli sostenuti dall'Iran hanno ripetutamente lanciato missili e dronidallo scoppio della guerra a Gaza nell'ottobre 2023, in quella che definiscono una dimostrazione di solidarietà con i palestinesi.Yahya Saree, portavoce militare degli: "Le Forze Armate yemenite hanno condotto un'operazione militarelaaerea di Nevatim, nella regione del, nella Palestina meridionale occupata, utilizzando un missile balistico ipersonico Palestine-2. Per grazia di Dio, il missile ha raggiunto con successo il suo obiettivo e i sistemi di intercettazione (di) non sono riusciti a fermarlo".

